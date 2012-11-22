〔台湾金融〕台湾金控估明年净利成长2.9%,着重手续费和海外分行挹注

路透台北11月22日电---台湾百分之百公营的台湾金控董事长刘灯城周四表示,目前台湾金控主要获利来源九成由台湾银行贡献,未来将增加银行的手续费收入和海外分行获利挹注.

台湾立法院财委会今日审查台湾金控2013年业务计划和营业预算.台湾金控估明年获利71.82亿台币,较今年预估的69.81亿台币,成长2.9%.

刘灯城在回覆立法委员询问时表示,目前台湾银行海外分行的获利占全行的20%左右,甫成立的上海分行也会是一个重要的据点.

"海外分行获利比重要增加,这也包括中国大陆的分行,尤其它是台湾央行指定的唯一一家(台币的)清算行,这一块也是我的利基,未来会加强."他称.

他并表示,目前中国尚未指定台湾的人民币清算行,台银上海分行的台币清算业务将待台湾内部的人民币清算业务运作底定之后,再同步开始.

台湾和中国大陆于8月31日签署两岸货币清算合作备忘录,明定该备忘录于60天内生效.台湾央行方面,已于9月指定台湾银行上海分行为台币清算行.

先前中国央行行长周小川曾表示,台湾的人民币清算行仍在遴选中,目前处于竞争性评估阶段,很快会有结果[ID:nSB2091889]

刘灯城并表示,台银未来会调降定存的比重,增加活期存款比重;此外,台银也将增强财富管理业务,希望手续费收入能够增加挹注获利.

台湾金控9月底净值2,569亿台币,在16家金控中排名第二位.不过,刘灯城表示,台银因为负责办理公务员退休存款的政策任务,每年多负担80余亿台币的利息支出,10月底止的ROA(资产报酬率)仅为0.22%,而ROE(股本回报率)为3.54%.(完)