〔表格〕外资在韩国股市转为卖超386亿韩元,机构投资人买超

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透首尔11月22日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超386亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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11月22日 -38.6 255.6 -215.7
11月21日 164.4 -80.1 -100.4
11月20日 50.4 55.9 -127.3
11月19日 -131.4 166.6 -38.8
11月16日 -133.7 167.9 -38.5
11月15日 -257.7 182.6 31.6
11月14日 -70.5 103.8 -45.0
11月13日 -476.0 -17.5 9.6
11月12日 -155.1 104.8 36.9
11月 9日 -265.0 59.1 189.1
11月 8日 -117.8 -301.2 400.6
11月 7日 132.9 -33.0 -106.6
11月 6日 3.8 164.3 -167.0
11月 5日 -52.8 -11.2 72.0
11月 2日 141.0 401.7 -197.1
11月 1日 208.8 -381.8 162.3
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本月以来 -521.6 -837.5 -134.2
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今年以来 13,883.0 2,864.7 -11,211.4
------------------------------------------------- (完)
--编译 张若琪;审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。