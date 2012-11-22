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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 15:42 BJT

〔日本债市〕公债因日圆走弱而下跌,对安倍政策的憧憬推高股市压低债市

路透东京11月22日电---日本公债价格周四下跌,日债期货连跌四日,关于下个月选举后可能组建的新政府将推出更为激进的刺激措施的预期升高,继续打压日圆并推高股市,令债市承压.

反对党自民党领袖安倍晋三有可能成为下任日本首相,他已呼吁日本央行采行零利率甚至负利率政策,他的主张导致长天期日债遭逢卖压,使收益率因而趋陡.

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