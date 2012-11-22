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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 15:57 BJT

《汇市简讯》欧元/美元突破21日均线是重要讯号

0726 GMT

* 终于突破21日移动均线,汇价继续走高

* 脱离1.2868高位,但是看涨趋势不变

* 利用盘中低点建立多仓

* 目标价为波林格区间上缘1.3000

* 浏览图表请点击(link.reuters.com/qes24t) (完)

--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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