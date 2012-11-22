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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 16:11 BJT

〔全球金市〕金价持稳,因希腊纾困案可能行将达成协议

路透新加坡11月22日电---金价周四在5美元的区间内波动,受到多国央行买进及美元疲软支撑,且因欧洲领导人行将就希腊纾困问题达成协议的可能性升高.

金价本周多半在每盎司1,730美元附近波动,投资人将焦点放在美国能否避开财政危机;金价今年以来在美国宽松货币措施支撑下上涨了近11%.

不过希腊可能即将与金主达成协议的预期心理打压美元兑欧元,同时助涨金价.同时有报导指出,巴西、哈萨克斯坦和土耳其等国增持黄金,这亦支撑市场人气.

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