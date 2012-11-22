〔全球金市〕金价持稳,因希腊纾困案可能行将达成协议

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透新加坡11月22日电---金价周四在5美元的区间内波动,受到多国央行买进及美元疲软支撑,且因欧洲领导人行将就希腊纾困问题达成协议的可能性升高.
金价本周多半在每盎司1,730美元附近波动,投资人将焦点放在美国能否避开财政危机;金价今年以来在美国宽松货币措施支撑下上涨了近11%.
不过希腊可能即将与金主达成协议的预期心理打压美元兑欧元,同时助涨金价.同时有报导指出,巴西、哈萨克斯坦和土耳其等国增持黄金,这亦支撑市场人气.
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。