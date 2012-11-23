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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 16:43 BJT

〔台湾数据〕今明两年经济成长率预估值分别上修至1.13%及3.15%--消息

路透台北11月23日电---一位接近官方的消息人士周五表示,台湾第三季国内生产总值(GDP)较上年同期成长0.98%,10月底时的概估为成长1.02%.

消息人士并称,2012年GDP成长率最新预估为1.13%,先前估为1.05%;明年GDP预估值则为3.15%,先前估为3.09%.(完)

各金融机构对台湾今年经济成长率预估请见TWGDP1

参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]

--记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯

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