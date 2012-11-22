〔台湾新债〕土地银行改采询价发行次顺位金融债,新增10年券--消息

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透台北11月22日电---在七年期次顺位金融债流标后,两位了解情况的消息人士周四表示,土地银行将改以询价方式,并新增10年券以求顺利发行,额度仍为130亿台币.
土银原欲以标售方式发行七年期次顺位金融债,但因寿险等买盘对绝对报酬率偏低的七年券兴趣缺缺,导致今日稍早宣告流标.[ID:nST0578199]
一证券承销商指出,市场资金虽然宽裕,但客户对利率仍有坚持.从土银将发行标的新增10年券来看,显然是为了迎合寿险等买盘的胃口.
"七年的利率不上不下,市场胃纳量不够.10年券利率有1.55%,比较受欢迎."他说.
土银自去年10月至今年11月间,已发行约160亿台币的金融次顺位债.
土银在中华信评的评等为"twAA". (完)
--记者 董永年; 审校 屈桂娟
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。