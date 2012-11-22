〔台湾新债〕土地银行改采询价发行次顺位金融债,新增10年券--消息

路透台北11月22日电---在七年期次顺位金融债流标后,两位了解情况的消息人士周四表示,土地银行将改以询价方式,并新增10年券以求顺利发行,额度仍为130亿台币.

土银原欲以标售方式发行七年期次顺位金融债,但因寿险等买盘对绝对报酬率偏低的七年券兴趣缺缺,导致今日稍早宣告流标.[ID:nST0578199]

一证券承销商指出,市场资金虽然宽裕,但客户对利率仍有坚持.从土银将发行标的新增10年券来看,显然是为了迎合寿险等买盘的胃口.

"七年的利率不上不下,市场胃纳量不够.10年券利率有1.55%,比较受欢迎."他说.

土银自去年10月至今年11月间,已发行约160亿台币的金融次顺位债.

土银在中华信评的评等为"twAA". (完)