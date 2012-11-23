《市场热谈》台湾寿险业资金去化的另一扇窗靠谱吗?

* 寿险业不动产禁令出炉,业者急寻资金出口

* 大型龙头业者转进海外,中小型暂泊台债

* 政府欲将寿险业资金引导至公共建设

* 商办不动产市场将暂归平静

记者 詹静宜

路透台北11月23日电--台湾寿险业市场本周突遭一颗震撼弹袭击.管理层关闭了他们资金去化的一扇门后,正急寻另一扇窗.大型龙头寿险业者趁此机会积极争取海外投资进一步松绑;部份中小型寿险资金则有暂泊债市的现象.

为防止保险业高价竞标不动产,增加投资曝险,台湾金管会周一称,新增八项保险业不动产相关收益标准及处理原则,其中包括即日起调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%,寿险业不动产资金部位恐将受限.这是今年第二度调高寿险业不动产最低报酬率标准.[ID:nST0576931]

"台北市商办大楼有哪栋投资报酬率超过2.875%?.....资金关在这里(台湾)会闷出病来!"台湾寿险公会理事长许舒博说.

根据寿险业今年上半年财报显示,已有高达8,069亿台币资金闲置于银行存款,苦寻求资金去化管道.许舒博坦言,又怕寿险资金留在国内标售不动产,又不为资金开一扇窗去海外投资,那我们寿险资金要到那里去?

台湾寿险公会已去函金管会争取开放海外不动产投资等相关诉求,并建议修改海外投资办法.金管会承办主管则表示,由于事涉修法,将需要一些作业时间.

对于金管会下达寿险业投资不动产新禁令,大型寿险公司显得老神在在,积极向政府相关部门争取进一步开放海外投资规范.

"把这个东西关了,就要开另一扇门,保险业资金去路是最重要的,海外投资放宽更多的话,对国寿将是一大福音!"台湾保险业龙头--国泰人寿副总经理林昭廷说.

林昭廷也指出,2.875%是短期的,先让寿险业炒房的印象不要这么激烈,所以先弄一个比较高的标准,若后续寿险资金未进场或符合2.875%规定,金管会会再检讨.

他认为,金管会政策一缩一放,对于国寿反而更有好处,海外投资可以放宽更多的话,对资金去路远比国内不动产资金大多了.

另外,公会也建议开放境外不动产投资,目前寿险公司可持有自用不动产,至于在海外当地设立特殊目的公司(SPV)部分,林昭廷预期短期内应该就可以放行.

此外,寿险公会也将积极争取台湾可以投资中国银行间债市(interbank bond).许舒博表示,香港已有七家机构可投资interbank bond,希望透过台湾央行向中国人民银行争取开放此新投资管道.

中小型寿险公司看法就略显悲观.即将挂牌上市的三商美邦人寿总经理孟嘉仁说,长期对保险公司营运会有麻烦,2.875%的投资标的已经很难找,尤其是素地在10年内不能卖,这对资金收益助益将有影响.

一位中型寿险公司交易主管也表示,金管会无预警马上调高不动产收益率,中小型寿险公司担心不动产投资部位恐受限,已将原本给不动产的资金部位暂泊台湾债市长券.

他分析,举凡国泰及新光等大型寿险公司在法人及个人金融的放款约有10-15%,资金去路较不成问题,但中小型寿险公司少了不动产资金投资去化管道,加上现在台股表现欠佳,台湾投资去路仍难觅.

整体而言,台湾寿险公司投资管道仍是以海外市场为优先,但若海外投资上限已满则将另觅境内投资管道,台债也成选项之一.

**政府出重手为哪桩**

许舒博解读,金管会此举是想把寿险不动产资金引导到公共建设,但相关配套法案尚未定案,像是争取保险业得出任公共建设投资事业董监事的修正草案.

面对寿险业纷传出吃不消的声浪,金管会副主委李纪珠强调,金管会是好意啦!"尤其在寿险业资金这么多的时候,去接受那么低的报酬率,长期来讲是非常不好的事情."她说.

事实上,台湾保险业投资不动产占可运用资金部位仅4%,但因近几年寿险公司抢标,且今年以来寿险业投资不动产资金已逾千亿台币,引起金管会主委陈裕璋高度关注,并亲自主导这次寿险不动产收益率禁令.

陈裕璋日前在赴立法院备询时指出,近期不动产标案都是寿险公司参与竞标,且都屡创新高价,担心标售价格不断创新高恐影响安定性,因此提出比较切合的资本收益率.陈裕璋并称,"希望(寿险公司)以比较合理价格投标,....并没有禁止他们去买!".[ID:nST0575305]

今年8月,金管会已调高寿险业不动产投资收益率标准,即以中华邮政两年小额定储机动利率为比较基准,以原加计2码提高到加3码,也就是由1.875%提高到2.125%,但依旧无法阻挡寿险业高价竞标不动产的情形,这次调高为邮汇局两年小额定储机动利率直接加1.5%,换算后最低不动产投报率标准调高为2.875%.

除了提高最低投资报酬率外,金管会也公布保险业办理不动产投资相关新规范,包括保险业取得不动产五年内不得转卖、素地购入后的兴建时程要求由六个月开工改为须于五年内兴建完成、10年内不得出售,大楼买入要立即符合最低报酬率,以及保险业不得投资预售屋等.

**商办不动产短期将归于平淡**

近年多家寿险皆积极布局不动产,包括南山人寿、国泰金控(2882.TW)旗下国泰人寿、富邦金控(2881.TW)旗下富邦人寿、新光金控(2888.TW)旗下新光人寿及台寿保2833.TW等.

大和证券金融产业分析师杨尚伦表示,不动产新禁令短期对寿险影响有限,因为该占好位置的都占好位了,像是国寿已有190余栋的商办大楼;不过对中小型寿险业者而言或多或少将受波及,也将会影响寿险业参与最近商用不动产投标的意愿.

"看好原先寿险业不动产资金部位将会转进台股的高殖利率个股及海外高收益债券."他说

至于对不动产市场的影响,三商美邦人寿总经理孟嘉仁说,"(商办不动产)市场会先平静一些".

巴克莱资本证券的传统产业分析师叶昌明则指出,短期对台湾商用不动产投资氛围会比较差,但只要寿险业资金过剩的问题没有解决,加上台湾商办需求持续增温的话,中长线寿险资金还是会回头投资商办不动产,至于自用住宅房地产部份则不会有影响.(完)