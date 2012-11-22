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市场报道 | 2012年 11月 22日 星期四 17:42 BJT

《汇市简讯》美元/日圆85.00为期权密集区

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* 亚洲今日有大量的五个月85.00美元买权/日圆卖权交投

* 昨日一年期权也有大量是以85.00作为行权价

* 传言近期有一些行权价92.00的六个月期单边触碰失效(One Touch)期权的需求.六个月风险逆转指标窜升 (完)

--编译 张明钧;审校 艾茂林

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