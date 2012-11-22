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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 20:39 BJT

〔路透基点〕台湾山辉建设正在市场寻求26.8亿台币融资案--RLPC

路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,山辉建设股份有限公司正在市场筹办26.8亿台币3.5年期贷款,以支持该公司在新北市永和区的一项住宅案.

台湾工银为贷款案牵头行兼簿记行.

贷款案由借款人主要股东提供担保,分为A1部分12.4亿台币、A2部分1.60亿台币、B1部分11.4亿台币、B2部分1.40亿台币.

A1部分为定期贷款,以土地为担保,融资将作为购买土地.

B1部分为定期贷款,以建物为担保,融资将做为建设用途.

A2和B2部分的贷款为商业票据担保,仅由票券金融公司提供.

这四部分的贷款利率分别较90天或180天期次级市场商业票据利率加码:

A1:185.7基点,税后最低利率2.9%

A2:160.7基点,税后最低利率2.493%

B1:207基点,税后最低利率3.125%

B2:182基点,税后最低利率2.709%

银行受邀以下列两个档次参贷定期贷款的部分:

承贷5亿台币或以上者,先付费用30基点,并获牵头行头衔;

承贷3亿-4.99亿台币者,先付费用15基点,并获共同主办行头衔.

四部份的贷款均有子弹式偿还,65%的销售所得将用来偿还贷款.

银行回复截止期限为12月14日.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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