〔路透基点〕台湾山辉建设正在市场寻求26.8亿台币融资案--RLPC

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,山辉建设股份有限公司正在市场筹办26.8亿台币3.5年期贷款,以支持该公司在新北市永和区的一项住宅案.
台湾工银为贷款案牵头行兼簿记行.
贷款案由借款人主要股东提供担保,分为A1部分12.4亿台币、A2部分1.60亿台币、B1部分11.4亿台币、B2部分1.40亿台币.
A1部分为定期贷款,以土地为担保,融资将作为购买土地.
B1部分为定期贷款,以建物为担保,融资将做为建设用途.
A2和B2部分的贷款为商业票据担保,仅由票券金融公司提供.
这四部分的贷款利率分别较90天或180天期次级市场商业票据利率加码:
A1:185.7基点,税后最低利率2.9%
A2:160.7基点,税后最低利率2.493%
B1:207基点,税后最低利率3.125%
B2:182基点,税后最低利率2.709%
银行受邀以下列两个档次参贷定期贷款的部分:
承贷5亿台币或以上者,先付费用30基点,并获牵头行头衔;
承贷3亿-4.99亿台币者,先付费用15基点,并获共同主办行头衔.
四部份的贷款均有子弹式偿还,65%的销售所得将用来偿还贷款.
银行回复截止期限为12月14日.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。