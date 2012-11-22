〔东南亚股市〕银行股带领新加坡股市收高,受美国及中国数据激励

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透11月22日电---新加坡股市周四升至逾一周高位,银行股领涨,因美国及中国制造业调查数据强劲,缓解全球经济放缓疑虑,但其他东南亚股市收盘涨跌互见,因受到希腊债务问题阴影压抑.
新加坡股市连续第四个交易日上扬,收高0.9%,创11月12日以来最高收位.新加坡大华银行(UOBH.SI)上涨1.6%,星展集团控股(DBSM.SI)及华侨银行(OCBC.SI)上涨逾1.2%.
印尼股市.JKSE收高0.4%,外资流入1,503万美元.泰国股市.SETI放量收涨0.2%.
今年表现最佳的菲律宾股市.PSI盘中触及纪录高点5,579.18点,但收盘下跌0.4%,报5,513.37点.
马来西亚股市.KLSE下跌0.3%,外资卖超1,519万美元,越南股市.VNI小跌0.2%.两地股市交投清淡.
1040GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2986.63 26.33 +0.89 +12.86 2646.35
马来西亚 .KLSE 1618.55 -4.42 -0.27 +5.74 1530.73
泰国 .SETI 1279.51 3.12 +0.24 +24.79 1025.32
印尼 .JKSE 4335.93 18.65 +0.43 +13.45 3821.99
菲律宾 .PSI 5513.37 -20.81 -0.38 +26.11 4371.96
越南 .VNI 383.22 -0.65 -0.17 +9.01 351.55
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(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。