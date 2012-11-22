〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两周高位,尾随欧元走势

路透伦敦11月22日电---英镑兑美元周四触及两周高位,尾随欧元涨势,因欧洲企业活动调查数据不若预期中的低迷,且市场预期希腊纾困协议将达成.

英镑/美元GBP=D4升至1.5978美元,为11月9日以来高位,之后缩减涨幅,最新持平于1.5951,交易商称,因有中东投资人出脱英镑.

道琼斯报导,英国央行委员威尔称,英国第四季经济萎缩风险很大,此番谈话亦略为打击英镑.

交易商及分析师指出,英镑可能在1.60前方面临强劲阻力,但仍稳守在11月中旬低点1.5828上方.

稍早数据显示,欧元区制造业活动萎缩幅度小于预期,且投资人更加乐观看好国际贷款人终将达成希腊纾困金协议.

"英镑大致是跟着欧元/美元而动.欧洲公布的数据对欧元/美元走势产生一些影响,而英镑则是跟着走,"Investec交易主管Lee McDarby称.

欧元兑英镑上涨0.2%,至0.8061英镑,由周三触及的一周低点0.8007回升.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]