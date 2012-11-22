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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 19:10 BJT

〔表格〕英国工业联盟11月总工业订单差值升至负21,低于市场预期

路透伦敦11月22日电---英国工业联盟(CBI)周四公布,11月总工业订单差值为负21(路透调查预估为负19),10月为负23

月度趋势 11月 10月 9月 8月 7月 6月

总订单 -21 -23 -8 -21 -6 -11

出口订单 -12 -22 -10 -17 -9 -4

制成品库存 +5 +5 +18 +9 +14 +16

产出预期 -9* +12 +7 0 +11 +7

国内价格预期 +8 +7 +3 +1 -3 +2

* 2011年10月来最低

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--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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