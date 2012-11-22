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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 19:18 BJT

〔亚洲橡胶〕11月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月22日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 248.5 124 247.3 20

* 12月 249.4 11 251.0 9

* 1月 252.1 20 252.4 1

* 2月 256.0 46 253.3 29

* 3月 259.6 574 256.9 344

* 4月 261.7 5172 259.1 963

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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