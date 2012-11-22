〔国际油市〕亚洲柴油及航煤裂解价差持稳,聚焦航煤合约谈判

路透新加坡11月22日电---亚洲柴油及航煤裂解价差周四持稳,交易商称,焦点仍在北亚进行的航煤合约谈判.

路透数据显示,12月航煤裂解价差下滑0.06美元,至每桶18.76美元.

交易商聚焦于韩国S-Oil Corp及中国航油的合约谈判.

交易商称,S-Oil明年航煤合约的最后结果,可能是韩国离岸价(FOB)较新加坡报价每桶贴水0.05美元到升水0.10美元.

交易商指出,S-Oil的500ppm含硫柴油合约最后结果,可能与台湾台塑石化看齐,范围在较新加坡报价每桶贴水0.20美元到升水0.30美元.

一名行业消息人士称,中国航油亦可望与至少一个买家敲定航煤合约,价格为每桶贴水约0.05美元.

兴隆向壳牌买进15万桶0.5%含硫柴油,较指标新加坡报价每桶升水0.10美元.(完)