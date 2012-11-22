〔国际油市〕亚洲柴油及航煤裂解价差持稳,聚焦航煤合约谈判

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透新加坡11月22日电---亚洲柴油及航煤裂解价差周四持稳,交易商称,焦点仍在北亚进行的航煤合约谈判.
路透数据显示,12月航煤裂解价差下滑0.06美元,至每桶18.76美元.
交易商聚焦于韩国S-Oil Corp及中国航油的合约谈判.
交易商称,S-Oil明年航煤合约的最后结果,可能是韩国离岸价(FOB)较新加坡报价每桶贴水0.05美元到升水0.10美元.
交易商指出,S-Oil的500ppm含硫柴油合约最后结果,可能与台湾台塑石化看齐,范围在较新加坡报价每桶贴水0.20美元到升水0.30美元.
一名行业消息人士称,中国航油亦可望与至少一个买家敲定航煤合约,价格为每桶贴水约0.05美元.
兴隆向壳牌买进15万桶0.5%含硫柴油,较指标新加坡报价每桶升水0.10美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。