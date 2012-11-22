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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 21:36 BJT

〔表格〕加拿大9月零售销售较前月增长0.1%,低于预期

路透11月22日电---加拿大统计局周四公布,

* 加拿大9月零售销售较前月增长0.1%,8月为增长0.3%(同前值)

* 加拿大9月扣除汽车的零售销售持平前月

(百分比变动) 9月 9月 8月(修正值) 8月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +0.1 +1.8 +0.3 +0.3

扣除汽车/零部件 0.0 +1.5 +0.5 +0.4

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,9月零售销售较前月增长0.5%,扣除汽车的零售销售较上月增长0.5%.(完)

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--编译 张明钧;审校

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