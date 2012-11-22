〔表格〕加拿大9月零售销售较前月增长0.1%,低于预期

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透11月22日电---加拿大统计局周四公布,
* 加拿大9月零售销售较前月增长0.1%,8月为增长0.3%(同前值)
* 加拿大9月扣除汽车的零售销售持平前月
(百分比变动) 9月 9月 8月(修正值) 8月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +0.1 +1.8 +0.3 +0.3
扣除汽车/零部件 0.0 +1.5 +0.5 +0.4
注:数据经过季节性调整.
路透调查的分析师此前预估,9月零售销售较前月增长0.5%,扣除汽车的零售销售较上月增长0.5%.(完)
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--编译 张明钧;审校
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。