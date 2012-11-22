〔国际油市〕亚洲燃料油裂解价差持续走弱,触及18个半月新低

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透新加坡11月22日电---亚洲燃料油裂解价差周四进一步下跌,12月裂解价差触及18个半月新低,因供应充沛.
路透数据显示,12月裂解价差较迪拜原油贴水扩大0.05美元,至每桶贴水12.11美元,为2011年5月4日以来最弱水准.
市场受供应过剩打击,因10月以来西方套利船货抵达亚洲数量连续两个月高于450万吨.12月到货量预料亦将偏高.
西方套利船货大量流入,加上来自中东的大量供应,使亚洲库存水位维持高档.
交易商称,由于即期跨月价差持稳于正价差3.00-4.00美元,新供给可能流入储油,使库存维持高位.
根据路透估算,亚洲收盘时,12月/1月燃料油跨月价差下跌0.24美元,至正价差每吨4.50美元,为逾两个月最弱.
BP向联合石化买进2万吨380-cst燃料油,12月15-19装船,每吨610.50美元,相当于较新加坡报价每吨贴水约1.40美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。