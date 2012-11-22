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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 20:02 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油裂解价差持续走弱,触及18个半月新低

路透新加坡11月22日电---亚洲燃料油裂解价差周四进一步下跌,12月裂解价差触及18个半月新低,因供应充沛.

路透数据显示,12月裂解价差较迪拜原油贴水扩大0.05美元,至每桶贴水12.11美元,为2011年5月4日以来最弱水准.

市场受供应过剩打击,因10月以来西方套利船货抵达亚洲数量连续两个月高于450万吨.12月到货量预料亦将偏高.

西方套利船货大量流入,加上来自中东的大量供应,使亚洲库存水位维持高档.

交易商称,由于即期跨月价差持稳于正价差3.00-4.00美元,新供给可能流入储油,使库存维持高位.

根据路透估算,亚洲收盘时,12月/1月燃料油跨月价差下跌0.24美元,至正价差每吨4.50美元,为逾两个月最弱.

BP向联合石化买进2万吨380-cst燃料油,12月15-19装船,每吨610.50美元,相当于较新加坡报价每吨贴水约1.40美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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