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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 20:13 BJT

〔企业并购〕欧盟有条件批准嘉能可收购Xstrata交易

路透布鲁塞尔11月22日电---大宗商品贸易商嘉能可(GLEN.L)以310亿美元收购矿商XstrataXTA.L一案于周四取得欧盟监管机构同意,此前嘉能可同意将其在欧盟锌市场占有率降低至40%以下.

欧盟执委会在一份声明稿中指出,嘉能可必须放弃与全球最大锌生产商Nyrstar(NYR.BR)间的独家锌销售协议,并得出售其所持有的Nyrstar的7.8%股权.

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