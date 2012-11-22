〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至三个月低点,忧心需求不振

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透新加坡11月22日电---亚洲石脑油价格周四跌至两周低点每吨937美元,裂解价差则是重挫11.28%,来到每吨106.45的三个月低点,因市场担心全球经济前景阴霾恐导致需求流失,从而打压价格.
情况的改变导致Reliance Industries出售12月两批石脑油船货共5.5万吨时取得较低的升水.
但部份交易商乐观认为,市场短期就会回升.
"当下取决于石化产品利润状况,但从我见到的来说,疲弱的人气只是暂时现象.未来市场应该不会比现在更糟."一名驻新加坡交易商表示.
中国11月制造业采购经理人指数创下13个月新高,应有助于缓解市场对于全球第二大经济体的疑虑.
交易商同时认为供给仍将吃紧,因台湾和韩国炼厂明年3月将密集岁修.
亚洲汽油裂解价差跳升11.31%至两个交易日高点每桶8.66美元,交易商撑这可能是上日跌幅大于预期后的修正.
但整体人气较上周疲弱,因马来西亚和台湾炼厂停工.供给可能已经恢复,因台塑石化以离岸价格(FOB)较新加坡每桶溢价约1美元出售一批12月汽油现货.
今日有三笔现货交易,其中两笔为石脑油,一笔为汽油.
Arcadia以每桶119.40美元价格出售12月7-11日装运的92无铅汽油给Phillips 66.
嘉能可以每吨929美元出售1月下半月石脑油船货给BP.
Mabanaft以每吨925美元出售2月上半月石脑油船货给壳牌.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。