美国各类经济指标总览--2012/11/22

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
当前值 前次值
失业率(%) 7.9(10月) 7.8(9月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加17.1(10月) 增加14.8(9月修正值)
平均时薪(%) 持平(10月) +0.3(9月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.1(10月) +0.6(9月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(10月) +0.1(9月)
实质所得(%) -0.2(10月) -0.3(9月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(10月) +1.1(9月)
不包括食品和能源PPI(%) -0.2(10月) 持平(9月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.0(第三季初值) +1.3(第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.9(第三季初值) +1.5(第二季终值)
零售销售(%) -0.3(10月) +1.3(9月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差415.5(9月) 逆差437.9(8月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值)
工业生产(%) -0.4(10月) +0.2(9月修正值)
产能利用率(%) 77.8(10月) 78.2(9月修正值)
初请失业金人数(万人) 41.0(11月17日当周) 45.1(11月10日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,200(10月) 盈余750(9月)
领先指标(%) +0.2(10月) +0.5(9月修正值)
个人所得(%) +0.4(9月) +0.1(8月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(9月) +0.4(8月)
消费者信贷(亿美元) 增加113.6(9月) 增加183.9(8月修正值)
企业库存(%) +0.7(9月) +0.6(8月)
建筑支出(%) +0.6(9月) -0.1(8月修正值)
消费者信心 72.2(10月) 68.4(9月修正值)
房屋开工(万户) 89.4(10月) 86.3(9月修正值)
建筑许可(万户) 86.6(10月) 89.0(9月)
成屋销售(万户) 479(10月) 469(9月修正值)
新屋销售(万户) 38.9(9月) 36.8(8月修正值)
工厂订单(%) 4.8(9月) -5.1(8月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +9.8(9月修正值) -13.1(8月修正值)
供应管理协会非制造业指数 54.2(10月) 55.1(9月)
供应管理协会制造业指数 51.7(10月) 51.5(9月)
趸售(批发)库存(%) +1.1(9月) +0.8(8月修正值)
进口物价(%) +0.5(10月) +1.1(9月)
出口物价(%) 持平(10月) +0.8(9月)
单位劳工成本(%) -0.1(第三季初值) +1.7(第二季修正值)
非农业生产率(%) +1.9(第三季初值) +1.9(第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 张明钧
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。