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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 22:05 BJT

〔欧洲政经〕德国财政部长称,公共部门不能给予希腊债务减记

路透11月22日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示,表示基于法律上的原因,公共部门不能给予希腊债务减记.(完)

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