版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 08:16 BJT

〔韩国股市〕早盘小涨,三星电子扩大涨势

路透首尔11月23日电---韩国股市周五早盘小涨,美国展开假期购物季引发科技股等消费品制造类股浮现买气.

三星电子(005930.KS)涨0.4%,上日因获利料表现强劲的预期而收在新高位.

0001GMT时,综合股价指数.KS11涨0.16%,至1,902.62点.(完)

--编译 龚芳;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐