《台湾报摘》--工商时报11月23日

* 头版头条:

--金管会不乐见寿险业养地炒房,将引导寿险资金成稳定台股、投资台湾的重大力量.金管会昨日公布2012年保险业风险资本额(RBC)系数,确定未来保险业投资股票未实现损益均以半年均价认列.寿险业者表示,"这样台股超跌时,就敢进场了."

* 其他:

--鸿海(2317.TW)60寸大电视销售爆大量!低价策略果然奏效,中华电信(2412.TW)、凯擘大宽频本月11日开卖鸿海60寸大电视至今,中华电累计前10天销量已经突破1,500台,凯擘则超过1,000台,两家公司都表示,销量相较原先预估增加一倍,热销状况可用"火热"两字来形容.

--中国人民银行纪委书记王华庆率团造访台湾金、国泰金(2882.TW)、中信金(2891.TW)、富邦金(2881.TW)等四家金控,其中台湾银行上海分行已被中央银行遴选为大陆新台币清算行,王华庆等人访台银,被视为两岸清算机制正式上路前的"会前会".

--第二波国银租赁登陆潮即将展开,包括阳信银,台中银(2812.TW)都决定采租赁登陆,大众银行2847.TW昨日更公告撤销先前董事会终止大众租赁所有营业并进行清算的决议,同时决定对外增资8亿元以转增资大众租赁,为大众租赁前进大陆铺路.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.