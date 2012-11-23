《台湾报摘》--工商时报11月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--金管会不乐见寿险业养地炒房,将引导寿险资金成稳定台股、投资台湾的重大力量.金管会昨日公布2012年保险业风险资本额(RBC)系数,确定未来保险业投资股票未实现损益均以半年均价认列.寿险业者表示,"这样台股超跌时,就敢进场了."
* 其他:
--鸿海(2317.TW)60寸大电视销售爆大量!低价策略果然奏效,中华电信(2412.TW)、凯擘大宽频本月11日开卖鸿海60寸大电视至今,中华电累计前10天销量已经突破1,500台,凯擘则超过1,000台,两家公司都表示,销量相较原先预估增加一倍,热销状况可用"火热"两字来形容.
--中国人民银行纪委书记王华庆率团造访台湾金、国泰金(2882.TW)、中信金(2891.TW)、富邦金(2881.TW)等四家金控,其中台湾银行上海分行已被中央银行遴选为大陆新台币清算行,王华庆等人访台银,被视为两岸清算机制正式上路前的"会前会".
--第二波国银租赁登陆潮即将展开,包括阳信银,台中银(2812.TW)都决定采租赁登陆,大众银行2847.TW昨日更公告撤销先前董事会终止大众租赁所有营业并进行清算的决议,同时决定对外增资8亿元以转增资大众租赁,为大众租赁前进大陆铺路.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。