欧洲经济指标预测--11月23日-11月30日****

美国个股：卡特彼勒遭联邦执法机构搜查，盘初回落1.3%
路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
路透11月23日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月19日当周--------------------------------
11月23日(五)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.4%
0745 法国企业景气判断指数 11月 86 85
0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 99.5 100
现况指数 106.3 107.3
预期指数 93.2 93.2
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 9月 -- 持平
未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -1.0%
--------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月26-28日
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.4% -0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.8%
11月26-30日
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 -- +0.6%
(较上年同期) -- -0.9%
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -0.2% +1.5%
(较上年同期) +3.1% -3.1%
11月26日(一)
0815 瑞士非农业就业岗位(万个) 第三季 408.8 407.2
0900 意大利消费者信心指数 11月 86.8 86.4
1200 德国GfK消费者信心指数 12月 6.2 6.3
11月27日(二)
0700 瑞士UBS消费指标 10月 -- 1.07
0745 法国消费者信心指数 11月 83 84
0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +1.0%
(较上年同期) -- 持平
11月28日(三)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -0.1% 持平
(较上年同期) +1.9% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.8% +2.7%
民间贷款 -0.8% -0.8%
M3三个月移动平均 -- +3.0%
11月29日(四)
0645 瑞士GDP(较前季) 第三季 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +0.7% +0.5%
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 增加1.5 增加2
未经季节调整失业人数(万人) 280 275
经季节调整失业率 7.0% 6.9%
经季节调整失业人数(万人) -- 293.7
0900 意大利企业信心 11月 87.8 87.6
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加12
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加5
抵押贷款批准件数(千件) -- 50
M4货供额(较前月) -- +0.2%
1000 欧元区企业景气指数 11月 负1.27 负1.62
经济景气指数 84.0 84.5
工业景气指数 负18 负18
服务业景气指数 负12.3 负12.1
消费者信心指数 负25.5 负25.7
消费者通胀预期指数 -- 26.9
生产者物价预期指数 -- 1.5
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 正30
11月30日(五)
0001 英国GfK消费者信心指数 11月 -- 负30
0745 法国消费支出(较前月) 10月 +0.1% +0.1%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.5% +0.3%
0800 瑞士KOF领先指标 11月 1.50 1.67
0900 意大利失业率 10月 10.9% 10.8%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)
11月初值 +2.4% +2.5%
1000 意大利CPI(较前月) 11月初值 +0.1% 持平
(较上年同期) +2.8% +2.6%
HICP(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
1000 欧元区失业率 10月 11.7% 11.6%
1100 意大利PPI(较前月) 10月 -- -0.1%
(较上年同期) +2.5% +2.6% (完)
--整理 梁睿雪;审校 龚芳
路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
德银在美国上市股票盘初下挫1.2%，报19.96美元。该行在欧洲上市的股票重挫2.4%，报18.92欧元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透3月3日 - 全球最大广告集团WPP称，在实现2016年净销售增长目标后，2017年开局进展相对缓慢，集团将保守地为未来一年制定计划。