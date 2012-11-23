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市场报道 | 2012年 11月 23日 星期五 08:48 BJT

****欧洲经济指标预测--11月23日-11月30日****

路透11月23日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月19日当周--------------------------------

11月23日(五)

0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.4%

0745 法国企业景气判断指数 11月 86 85

0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 99.5 100

现况指数 106.3 107.3

预期指数 93.2 93.2

0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 9月 -- 持平

未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -1.0%

--------------------------------11月26日当周--------------------------------

11月26-28日

0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.4% -0.7%

(较上年同期) +1.7% +1.8%

11月26-30日

0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 -- +0.6%

(较上年同期) -- -0.9%

0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -0.2% +1.5%

(较上年同期) +3.1% -3.1%

11月26日(一)

0815 瑞士非农业就业岗位(万个) 第三季 408.8 407.2

0900 意大利消费者信心指数 11月 86.8 86.4

1200 德国GfK消费者信心指数 12月 6.2 6.3

11月27日(二)

0700 瑞士UBS消费指标 10月 -- 1.07

0745 法国消费者信心指数 11月 83 84

0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.4%

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +1.0%

(较上年同期) -- 持平

11月28日(三)

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -0.1% 持平

(较上年同期) +1.9% +2.0%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.8% +2.7%

民间贷款 -0.8% -0.8%

M3三个月移动平均 -- +3.0%

11月29日(四)

0645 瑞士GDP(较前季) 第三季 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +0.7% +0.5%

0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 增加1.5 增加2

未经季节调整失业人数(万人) 280 275

经季节调整失业率 7.0% 6.9%

经季节调整失业人数(万人) -- 293.7

0900 意大利企业信心 11月 87.8 87.6

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加12

抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加5

抵押贷款批准件数(千件) -- 50

M4货供额(较前月) -- +0.2%

1000 欧元区企业景气指数 11月 负1.27 负1.62

经济景气指数 84.0 84.5

工业景气指数 负18 负18

服务业景气指数 负12.3 负12.1

消费者信心指数 负25.5 负25.7

消费者通胀预期指数 -- 26.9

生产者物价预期指数 -- 1.5

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 正30

11月30日(五)

0001 英国GfK消费者信心指数 11月 -- 负30

0745 法国消费支出(较前月) 10月 +0.1% +0.1%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.5% +0.3%

0800 瑞士KOF领先指标 11月 1.50 1.67

0900 意大利失业率 10月 10.9% 10.8%

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)

11月初值 +2.4% +2.5%

1000 意大利CPI(较前月) 11月初值 +0.1% 持平

(较上年同期) +2.8% +2.6%

HICP(较前月) +0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

1000 欧元区失业率 10月 11.7% 11.6%

1100 意大利PPI(较前月) 10月 -- -0.1%

(较上年同期) +2.5% +2.6% (完)

--整理 梁睿雪;审校 龚芳

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