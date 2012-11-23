〔台湾金融〕金管会再对保险业买房设限,引导资金入股市

路透台北11月23日电---台湾金融监督管理委员会周四稍晚表示,2012年保险业的风险资本额制度检讨完成,调高了投资不动产的风险系数,以及将股票投资一律以半年平均价来评价.这被解读为金管会有意引资金出房市、入股市的另一措施.

台湾股市.TWII陷入量缩、价格的窘境,不论是财政部、金管会等相关财经部会,对提振台股都有莫大的压力.财政部长先前也在立法院表示,台股若跌破7,000点买点,国安基金也会观察相关情势.

金管会近期推出一系列措施,包括调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%,限制业者投入房市.[ID:nST0576887]

而金管会的新闻稿中表示,将保险业不动产风险系数由现行0.0744调整为0.0781;此外,国内外之股票(含ETF股票型,股票型共同基金,平衡型共同基金等)的未实现损益一律以半年平均价(即2012年下半年算术平均价格)评价;而其先前则是在半年最后一天收盘价来评价.

金管会也提醒表示,保险业已规划进行中之增资计画应积极推动,并确实强化风险管理及公司治理,提升保险业资本适足性及清偿能力,以因应整体金融情势变化.(完)