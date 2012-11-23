〔台湾金融〕金管会再对保险业买房设限,引导资金入股市

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月23日电---台湾金融监督管理委员会周四稍晚表示,2012年保险业的风险资本额制度检讨完成,调高了投资不动产的风险系数,以及将股票投资一律以半年平均价来评价.这被解读为金管会有意引资金出房市、入股市的另一措施.
台湾股市.TWII陷入量缩、价格的窘境,不论是财政部、金管会等相关财经部会,对提振台股都有莫大的压力.财政部长先前也在立法院表示,台股若跌破7,000点买点,国安基金也会观察相关情势.
金管会近期推出一系列措施,包括调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%,限制业者投入房市.[ID:nST0576887]
而金管会的新闻稿中表示,将保险业不动产风险系数由现行0.0744调整为0.0781;此外,国内外之股票(含ETF股票型,股票型共同基金,平衡型共同基金等)的未实现损益一律以半年平均价(即2012年下半年算术平均价格)评价;而其先前则是在半年最后一天收盘价来评价.
金管会也提醒表示,保险业已规划进行中之增资计画应积极推动,并确实强化风险管理及公司治理,提升保险业资本适足性及清偿能力,以因应整体金融情势变化.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。