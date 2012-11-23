版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 10:15 BJT

〔台湾股市〕盘中扩大涨幅至逾2%,受惠政策引导保险资金进入股市

路透台北11月23日电---台湾股市周五盘中扩大涨幅至逾2%,因主管机关出台有利股市措施,且区域股市普遍上扬.

台湾金融监督管理委员会周四稍晚表示,2012年保险业的风险资本额制度检讨完成,调高了投资不动产的风险系数,以及将股票投资一律以半年平均价来评价.这被解读为金管会有意引资金出房市、入股市的另一措施.[ID:nST0579055]

本地时间10:04,加权股价指数.TWII大涨2.11%至7,255.90点,上日则收涨0.2%.

金融保险类指数.TFNI及塑胶类指数.TPLI涨幅居前,双双升逾2%.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股转为买超14.51亿台币,上日为卖超49.19亿.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐