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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 09:20 BJT

〔台湾股市〕开盘上扬,银行及塑胶类股领涨

路透台北11月23日电---台湾股市周五开高0.6%,银行及其他防御类股领涨.

加权股价指数.TWII开高43.21点,至7,148.97点,上日则涨0.2%.

金融保险类指数.TFNI及塑胶类指数.TPLI涨幅居前,双双升逾1%.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股转为买超14.51亿台币,上日为卖超49.19亿.(完)

--编译 龚芳;审校 张若琪

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