更正:〔全球金市〕金价周线可望上扬,受美元疲弱所激励

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:内文第一段"三周来连续第二周上扬"有误,应改为"三周来第二周上扬")
路透新加坡11月23日电---金价周五几近持平,有望录得三周来第二周上扬;因投资人转而聚焦美国财政问题上,促使美元贬值,连带激励金价走势.
0059GMT,现货金XAU=近持平于每盎司1,729美元,周线可望上扬1%.
美国期金GCcv1小涨0.1%至1,729美元.
周四公布的企业调查显示,欧元区经济可能出现2009年初以来最低迷时期;此外,汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至逾一年高点,并重返荣枯线上方.[ID:nSB2110783]
南非警方表示,由Harmony Gold(HARJ.J)在南非所经营的一处矿区,周四因两个敌对的工会爆发冲突,造成两名矿工死亡.
西班牙周四轻松卖出近40亿欧元公债,为2013年的融资计划顺利开局.该国政府在2013年必须承担自治地区的债务融资需求,而且实现减赤目标十分艰难.(完)[ID:nSB2112693]
--编译 龚芳/戴素萍;审校 于春红
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。