更正:〔全球金市〕金价周线可望上扬,受美元疲弱所激励

(更正:内文第一段"三周来连续第二周上扬"有误,应改为"三周来第二周上扬")

路透新加坡11月23日电---金价周五几近持平,有望录得三周来第二周上扬;因投资人转而聚焦美国财政问题上,促使美元贬值,连带激励金价走势.

0059GMT,现货金XAU=近持平于每盎司1,729美元,周线可望上扬1%.

美国期金GCcv1小涨0.1%至1,729美元.

周四公布的企业调查显示,欧元区经济可能出现2009年初以来最低迷时期;此外,汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至逾一年高点,并重返荣枯线上方.[ID:nSB2110783]

南非警方表示,由Harmony Gold(HARJ.J)在南非所经营的一处矿区,周四因两个敌对的工会爆发冲突,造成两名矿工死亡.

西班牙周四轻松卖出近40亿欧元公债,为2013年的融资计划顺利开局.该国政府在2013年必须承担自治地区的债务融资需求,而且实现减赤目标十分艰难.(完)[ID:nSB2112693]

--编译 龚芳/戴素萍;审校 于春红

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