〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元持稳,兑日圆接近八个月高点

路透悉尼/惠灵顿11月23日电---澳元和新西兰元兑美元周五持稳,兑日圆则守在接近八个月高点,使其本周可望录得大幅涨势. 澳元兑美元AUD=D4在1.0383暂歇,上日当地尾盘报1.0381.交易商称,1.0400有来自当地进口商的需求和期权引发的供应,停止单在1.0425上方.