〔台湾汇市〕台币无视台股大涨仅微收升,下周外资对台股信心有待观察

* 台股大涨台币却原地踏步

* 外资对台股信心待观察

* 下周观察台股是否续涨及出口商抛汇力道

* 下周主交投区料于29.050-29.200

路透台北11月23日电---台币兑美元TWD=TP周五仅微幅收升1.4分.台湾政府做多股市政策激励台股.TWII一举大涨3.1%,但汇市对台股观望心态未能消散,台币以不变应万变,或待下周台股走势更为确立之后,外资才会有新一轮的表态.

展望下周,汇银人士指出,如果台股并非一日行情,展现持续上扬力道,或将进一步吸引外资投入,并带动台币扬升.但目前外资对台股信心并不坚强,今日买超台股多以本就停泊在本地的资金为主,汇入不多.反之,受央行汇入资金必须投入股债的限制,今日有部分外资受央行驱赶而汇出,令台币欲涨不易.

"这200点(上涨幅度)看起来像是做出来的,...还不太敢相信它(台股)会有起色."一本地银行交易员称.

另一外商交易员也指出,外资对台湾投资的信心仍须观察,但下周临近月底出口商的抛汇力道料将有所增强,如果外资也转为汇入,台币仍有机会升破29.100的近期僵滞价位.

台币合计一周来走升1.01角,约相当升0.35%;同期间,韩元KRW=KFTC则升0.56%;在岸人民币CNY=CFXS则升0.11%.

交易员指出,关于希腊的援助方案是否过关也是下周汇市的观察重点之一.一般预料欧元区将会设法就希腊问题达成共识,或进一步激励非美币别走扬;但亚币这阵子来的偏强表现,已让许多亚洲央行进场干预,缓和亚币持续看涨的气氛,后市恐陷入整理.

他们预估,台币就算在利多齐集的情况下持续挺进,但此前央行干预的29元整数关卡短期仍将是铁板价位,再升值的空间已然有限.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币也视台股大涨,各天期汇点报价的折价幅度仅有小幅变化.交易员指海外假日效应也是市场趋于淡静的原因之一.

台股加权指数.TWII周五收盘大涨3.1%报7,326.01点;外资及陆资今日也大幅买超台股124.26亿台币,连续第二天买超.[ID:nST0579149]

为挽救台湾低迷已久的股市,台湾行政院周五表示将于年底前研议提出振兴股市方案[ID:nST0579207].而金管会周四稍晚也表示,将股票投资一律以半年平均价来评价,这被解读为金管会有意引资金出房市、入股市的另一措施.[ID:nST0579055]

台湾主计总处周五公布,台湾第三季国内生产总值(GDP)较上年同期成长0.98%,10月底时的概估为成长1.02%.今明年的经济成长率则分别上修至1.13%及3.15%.[ID:nST0579173]交易员认为该数据与此前预估差距不大,对汇市影响料十分有限.

韩元周五持平,虽然韩国方面反复对韩元大幅升值发出警告.本周韩元与多数亚洲货币一并上涨,因美国和中国经济前景改善,同时希腊救助协议也有望达成.[EMRG/SGCN]

下周重要事件包括周一日本央行公布10月会议记录;周三美国联邦储备理事会(FED)发布褐皮书、欧元区财长预计将召开新闻发布会、美国新屋销售年率;周四英国央行公布12月金融稳定报告、美国公布GDP;周五欧元区10月失业率、日本公布CPI、失业率及工业生产.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.171 29.185 29.118-29.186 29.186 6.12 3.63

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.119 29.136 29.118-29.155 29.140 3.29 2.25

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.075/-0.065

美元/台币六个月期 -0.290/-0.270 -0.285/-0.250

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