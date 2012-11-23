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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 16:14 BJT

〔台湾数据〕10月工业生产同比增长4.56%,为八个月以来最高

路透台北11月23日电---台湾经济部周五公布,10月工业生产较上年同期成长4.56%,为八个月以来最高,上月俢正后为成长2.88%.前次高点为2月份的成长8.35%.(完)

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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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