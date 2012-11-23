〔台湾债市〕公债RP利率持平,券源难觅令金主另谋他途

路透台北11月23日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持平,今日有300亿台币公债交割,但似乎没有影响市况,钱多券少问题未解,少有新承做的案件.

在资金去化无门,且近期RP利率逐步下滑影响收益下,寿险与银行端也另谋去路.一民营银行交易员表示,最近少做RP,反而是买进即将到期的冷券.

一大型寿险业交易员则说,由于与银行配合良好,一至三个月的定存利率还有0.87-0.88%水准,相比公司债RP为佳.

另一大型寿险业交易员认为,近期RP利率持续下滑"有点反应过度".由于公司另有消化去处,最近反而是在抽基金与RP的资金.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同,但有少数低见至0.80-0.81%.

交易商指出,今日紧缩因素有30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.下周一有42亿台币的远东新(1402.TW)公司债交割、周三与周五各有67亿与30亿台币的台电公司债交割.(完)