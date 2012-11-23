〔台湾债市〕公债RP利率持平,券源难觅令金主另谋他途

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月23日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持平,今日有300亿台币公债交割,但似乎没有影响市况,钱多券少问题未解,少有新承做的案件.
在资金去化无门,且近期RP利率逐步下滑影响收益下,寿险与银行端也另谋去路.一民营银行交易员表示,最近少做RP,反而是买进即将到期的冷券.
一大型寿险业交易员则说,由于与银行配合良好,一至三个月的定存利率还有0.87-0.88%水准,相比公司债RP为佳.
另一大型寿险业交易员认为,近期RP利率持续下滑"有点反应过度".由于公司另有消化去处,最近反而是在抽基金与RP的资金.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同,但有少数低见至0.80-0.81%.
交易商指出,今日紧缩因素有30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.下周一有42亿台币的远东新(1402.TW)公司债交割、周三与周五各有67亿与30亿台币的台电公司债交割.(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。