〔路透基点〕台湾仓佑实业贷款案已签约,额度分配浮现--RLPC

路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,台湾仓佑实业的五年期贷款案规模已由原始目标13亿台币缩减至相当于11.65亿台币(4,000万美元).

牵头行兼簿记行台湾土地银行承贷3亿台币和300万美元.

有八家银行参与联贷.台中银行承贷1.50亿台币和150万美元.台湾企银承贷1亿台币和100万美元.

农业金库、彰化商银、合作金库银行均各承贷9,500万台币,上海商银承贷7,100万台币.板新银行及华南商银各承贷4,700万台币.

签约仪式已在11月19日举行.

这笔再融资案由公司高层提供担保.规模调降之后的贷款包括A部分的7.50亿台币定期贷款、B部分的2.50亿台币循环信贷、C部分的550万美元定期贷款.A部分的贷款有土地、厂房及机械设备提供担保.

台币部分的贷款利率为邮局一年期存款利率加码125个基点,美元部分为三个月期Libor加码167.5基点.台北银行间美元利率(TAIFX)和Libor的利差若超过30基点,借款人将支付额外的利差.承贷1亿-1.99亿台币和100万-190万美元的银行,可获15基点的费用.

A部分与C部分的贷款额度若动用不到80%,或者B部分动用额度低于60%,须支付15基点的承诺费.

A部分贷款有两年宽限期,贷款将按每半年共七期不等额偿还,各期额度偿还比例为:5%(1)、10%(2)、15%(3-6)、25%(7).

C部分贷款有六个月的宽限期,以每半年共10期不等额偿还,各期还款比例为:3%(1-2)、6% (3)、8% (4)、10%(5-8)、20% (9-10).

财务约定条款包括:最低流动比率一倍,2012年最大债务比率190%、2013年为180%;最低利息覆盖率四倍,最低有形资产净值10亿台币.

借款人在5月时曾签署一笔相当于13.2亿台币的三年期贷款案,该项融资利率最高费用为30基点,三部分贷款的综合收益在145.9至166.3基点.(完)