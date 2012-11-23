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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 12:27 BJT

〔台湾股市〕行政院称年底前将提出振兴股市方案

路透台北11月23日电---台湾行政院周五表示,行政院长陈冲指示政务委员管中闵,于年底前研议提出振兴股市方案.

行政院发言人郑丽文在一记者会上指出,陈冲表示以今年1-10月全球股市来看,全球交易量都在萎缩,并非台湾而已.他指出相较成交量而言,台湾股市.TWII指数较弱更值得注意.

陈冲并表示,美国财政悬崖问题将于一个月内确定,台湾应同步因应国际情势的变化,积极研议相关作为,因此将在年底前提出振兴股市方案.(完)

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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