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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 13:51 BJT

〔台湾股市〕收盘大涨3.1%或220.25点,创一年单日最大涨幅

路透台北11月23日电---台湾股市周五收盘大涨3.1%,创下近一年来最大单日百分比升幅,受内阁将公布提振股市措施的消息所支撑.

加权股价指数.TWII收高220.25点,成为7,326.01点,表现优于大多数地区股市,且为2011年12月初以来最大单日百分比升幅.

联电(2303.TW)涨停7%.台积电(2330.TW)则劲扬4.6%.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为841.29亿台币,上日为468.23亿.(完)

--编译 戴素萍;审校 于春红

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