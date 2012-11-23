〔台湾股市〕收盘大涨3.1%或220.25点,创一年单日最大涨幅

欧洲已公布经济指标--2017/3/3
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透台北11月23日电---台湾股市周五收盘大涨3.1%,创下近一年来最大单日百分比升幅,受内阁将公布提振股市措施的消息所支撑.
加权股价指数.TWII收高220.25点,成为7,326.01点,表现优于大多数地区股市,且为2011年12月初以来最大单日百分比升幅.
联电(2303.TW)涨停7%.台积电(2330.TW)则劲扬4.6%.
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为841.29亿台币,上日为468.23亿.(完)
--编译 戴素萍;审校 于春红
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡3月3日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差走坚至较新加坡 报价每桶升水0.15美元，为11月30日以来最强，因一些炼厂注重于生产更 清洁的燃料而导致供给收缩。 即将到来的北亚炼厂维护季也限制产出。 中石化将在2016-2020年间升级四座炼化基地，以生产更高质量的燃 料，从而减轻污染。 升级后，四座基地(上海、南京、镇海、茂名)的总炼化产能将达到每 日260万桶。 该公司还计划从3月20日起，关闭旗下茂名炼厂日产6万桶的原油蒸馏 装置逾40天，进行例行维护。 PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区 截至3月2日的一周，柴油库存下降2.9%至288万吨。 此前美国的馏分油库存也于上周下降，美国能源资料协会(EIA)数据 显示上周包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存下降92.5万桶。 德国，上个月新车销售出现10月来的首次下降，柴油车型受到打击最 大。 新加坡现货市场上有五笔柴油交易达成
路透新加坡3月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从10周低点小幅反弹 ，但目前每吨69.85美元的水平仍然比2月14日创下的13个月高位低出近40 %。 交易商称汽油和液化石油气(LPG)价格的下降损及石脑油。 在一些亚洲的石脑油裂解装置中，LPG可替代5-20%的石脑油。 “买家也预计有更多的船货从西方运来，”一位在新加坡的交易商称 。 交易商们最初曾预计亚洲会接获约100万吨的西方石脑油，但数量可 能会高于110万吨。 “人气糟糕。大家都在失去信心，但市场基本面还不坏，”另一位交 易商称。 汽油裂解价差从近五个月低点反弹，来到两日高位每桶7.63美元，但 市场转至正价差结构，因美国的库存高企。 尽管新加坡、美国和欧洲的汽油库存下降，就像最新的周度数据显示 的那样，但美国库存仍处在历史高位附近。 WoodMackenzie分析师预计，美国的汽油需求料在明年达到峰值。 新加坡现货市场有四笔汽油交易达成，没有石脑油交易。(