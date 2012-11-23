〔澳洲股市〕扳回稍早跌幅收盘近持平,市场淡静缺乏动能

路透悉尼11月23日电---澳洲股市周五扳回稍早跌幅,收盘近持平,守在4,400点上方,美国华尔街因感恩节假期休市,令此间缺乏推动市场的因素. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数微跌至4,413点.该指标指数本周周线升1.8%,创四周来最大单周涨幅.(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]