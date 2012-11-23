版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 14:20 BJT

〔韩国股市〕收升站上1,900点关卡,三星电子股价创历史新高

路透首尔11月23日电---韩国股市周五收高,因投资者在年底购物旺季前敲进科技股,推升三星电子(005930.KS)股价至历史新高.

三星电子周四收在纪录高位,今日续涨1.4%.该股占大盘的权重约为17%.

综合股价指数.KS11收升0.6%,至1.911.33点,为近两周来首度站上1,900点.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐