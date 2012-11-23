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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 16:39 BJT

〔台湾央行〕共发行2,670亿台币存单,发行余额减0.5亿

路透台北11月23日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,670亿台币存单,若相较存单到期金额2,670.5亿,存单发行余额减0.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,600

91天期 0.93 51

182天期 1.05 19

央行上日共发行481.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)6,080.1亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四超额准备为负18亿台币;累计超额准备为7亿台币,加计前期1%的超额准备为913亿台币.(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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