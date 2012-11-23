〔台湾债市〕101/9殖利率弹破月线支撑,台股因政策利多大涨

路透台北11月23日电---台湾10年券101/9殖利率周五连续第四天收高,并弹破月线支撑.因台股明显反弹,且下周二10年增额券101/9R要开始发行前交易,交易商操作趋向保守.

交易商认为,虽然台股今日大涨,但台湾金融市场资金宽松、经济未见起色的现况并未改变,且从冷券筹码依旧稳定观察,实质买盘仍有承接的需求.在此情形下,债市殖利率欲大弹不易.下周将持续观察台股与美债走势,预估101/9殖利率区间将在1.125-1.150%.

"台股已经跌两个月了,出现一波反弹也是正常."一大型证券商交易员说.

另一民营银行交易员则指出,今日101/9殖利率弹破1.1265%的月线支撑,此将令交易区间略为上移.下周除非国际局势有变且台股持续大涨,否则殖利率在1.15%的季线位置应该有明显支撑.

台湾股市周五收盘大涨3.1%,创下近一年来最大单日百分比升幅,受内阁将公布提振股市措施的消息所支撑.加权股价指数.TWII收高220.25点,成为7,326.01点,表现优于大多数地区股市.

行政院今日在盘中宣布,院长陈冲指示政务委员管中闵,于年底前研议提出振兴股市方案.[ID:nST0579207]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

30 101/8 A01108=TWO +0.40 1.7040 1.7000-1.7040 3.00

10 101/9 A01109=TWO +0.87 1.1335 1.1265-1.1340 133.50

5 101/6 A01106=TWO +0.77 0.8777 0.8745-0.8777 8.00

今日股市虽然涨升气势强劲,成交值也扩大至逾800亿台币,不过债市的反映尚属淡定,仅有指标券101/9有交易商的抛盘卖压,其余都呈现平稳走势.

不过有交易商认为,101/6与101/9的筹码集中度都不是太高,在日前殖利率创新低的过程中,下方恐怕已经套牢了不少,日后纵有利多出现,殖利率要大跌的机率很低.

"(殖利率)要大下也要有理由,像是美国10年公债殖利率跌破1.60%."一银行交易员说.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 1.7040

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1335

5 101/6 A01106=TWO 0.8777

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)