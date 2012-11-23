〔台湾债市〕101/9殖利率弹破月线支撑,台股因政策利多大涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月23日电---台湾10年券101/9殖利率周五连续第四天收高,并弹破月线支撑.因台股明显反弹,且下周二10年增额券101/9R要开始发行前交易,交易商操作趋向保守.
交易商认为,虽然台股今日大涨,但台湾金融市场资金宽松、经济未见起色的现况并未改变,且从冷券筹码依旧稳定观察,实质买盘仍有承接的需求.在此情形下,债市殖利率欲大弹不易.下周将持续观察台股与美债走势,预估101/9殖利率区间将在1.125-1.150%.
"台股已经跌两个月了,出现一波反弹也是正常."一大型证券商交易员说.
另一民营银行交易员则指出,今日101/9殖利率弹破1.1265%的月线支撑,此将令交易区间略为上移.下周除非国际局势有变且台股持续大涨,否则殖利率在1.15%的季线位置应该有明显支撑.
台湾股市周五收盘大涨3.1%,创下近一年来最大单日百分比升幅,受内阁将公布提振股市措施的消息所支撑.加权股价指数.TWII收高220.25点,成为7,326.01点,表现优于大多数地区股市.
行政院今日在盘中宣布,院长陈冲指示政务委员管中闵,于年底前研议提出振兴股市方案.[ID:nST0579207]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
30 101/8 A01108=TWO +0.40 1.7040 1.7000-1.7040 3.00
10 101/9 A01109=TWO +0.87 1.1335 1.1265-1.1340 133.50
5 101/6 A01106=TWO +0.77 0.8777 0.8745-0.8777 8.00
今日股市虽然涨升气势强劲,成交值也扩大至逾800亿台币,不过债市的反映尚属淡定,仅有指标券101/9有交易商的抛盘卖压,其余都呈现平稳走势.
不过有交易商认为,101/6与101/9的筹码集中度都不是太高,在日前殖利率创新低的过程中,下方恐怕已经套牢了不少,日后纵有利多出现,殖利率要大跌的机率很低.
"(殖利率)要大下也要有理由,像是美国10年公债殖利率跌破1.60%."一银行交易员说.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 1.7040
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1335
5 101/6 A01106=TWO 0.8777
2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。