〔广州车展〕宝马汽车称,中国豪华车市场仍有很大的成长空间

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月23日电---德国汽车制造商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)预期来年中国汽车销售仍将持续以两位数成长,而当地豪华车占整体销售比重为9-10%,仍落后于发达国家的约15%.
华晨宝马销售副总裁段建军在广州车展上向门户网站搜狐表示,预期未来三年该公司将销售100万台汽车.宝马目前在中国东北部建设第二座厂,初期将使其产能倍增至20万辆车,之后则将扩增至30万辆.华晨宝马是宝马与香港上市的华晨中国汽车控股(1114.HK)的国有母公司所建立的合资企业.
在多年来呈现爆炸性成长后,中国豪华车市场已经略为降温,但随着个人财富增长,当地对于高端车种的需求仍相当强劲.
段建军表示,"我们已经在中国卖出100万辆车.我们将致力于在未来三年再卖出100万辆."
宝马1-10月中国汽车销售较上年同期大增35%,是整体车市成长率的五倍,同时也高于奥迪(VOWG_p.DE)的成长31.2%及奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)的成长8%.
华晨宝马高级营销副总裁戴雷(Daniel Kirchert)另向搜狐表示,合资企业正准备推出中国专属车型.他并未详加说明.宝马和华晨计画让位于沈阳的发动机(引擎)厂达到年产20万颗四缸2.0升引擎的能力.(完)
--编译 张明钧;审校 艾茂林
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。