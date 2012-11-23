《台湾债市专栏》明年通膨纾缓有利央行宽松政策,殖利率有机会走低

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 美国经济复苏力道不足,欧洲经济问题重重

* 明年台湾通膨料纾缓,有利央行适度宽松政策

* 年底台债区间整理,明年殖利率有机会震荡走低

撰稿人 瞿玉娟

本月初国际间最关注的事件为美国总统欧巴马在民调呈现拉锯情况下，以一段不算小的差距连任总统。欧巴马连任总统对金融市场的意涵，代表着这些年美国实施的量化宽松政策得以延续，国际债市殖利率也多稳于近期低点，然而，紧接着大家关注的议题，即是明年初即将面临的财政悬崖（fiscal cliff）。虽然欧巴马总统在连任之后随即对在野党释出善意，然而维持分裂国会的政治版图未变，去年提高的举债上限在两党僵持下，对财政悬崖仍无法解决，将为接下来金融市场最关注之议题。

**美国经济复苏但力道依旧不足**

近来美国经济数据表现令金融市场激赏，也让美债殖利率脱离今年低点。以就业市场来看，10月份的非农就业新增17.1万人，较前月份的新增14.8万人上扬，失业率亦降至7.9%。持续改善的就业数据，让近期金融市场为之振奋，然而，笔者认为近期公布的数据仍不足以让FED改变其货币政策。以FED官员Evans在演讲中提到，他认为失业明显好转的定义为新增就业人数连续数月达20万人以上。

因此若以今年以来非农就业人口月增平均数为15.7万人，虽然增长幅度已较去年平均月增15.3万人较为改善，但幅度不大，且距离新增20万人门槛仍远。此外，由笔者先前观察的ISM就业分项指数，虽然今年中曾一度上扬至57.3的高点，但后来即连续性的下滑至8月份的51.6，近期亦在52附近震荡，不利之后美国非农就业人口的大幅增加。

就业市场虽有改善，但幅度仍不足以支撑货币政策转向。另一项近来令人激赏的经济数据来自房市。若以前几次QE政策来看，FED多以购买公债为主要手段，藉由拉低30年美债利率来带动房市；但本次QE 3直接针对房市相关的MBS市场，对房市刺激效果更加显着。所以我们可以看到最近公布的NAHB房屋市场指数，由去年6月最低点的13开始逐月上升，在最近月公布的指数已达41，可见QE 3效果浮现。

在新屋销售部分，由数据来看去年也曾经一度走跌，让人担心房市复苏脚步，然而今年以来，新屋销售年增户数皆持续走升，由年初的10.1万户上升至最近的27.1万户，呈现稳步上升的走势。由数据来看，笔者认为房屋数据有机会是未来一年带动美国经济成长的火车头。

然而，美国最大的零售商Wal Mart近期公布第三季获利36.4亿美元，虽较去年同期上扬，但对接下来的财测不如市场预期及美国市场销售疲弱；而速食业龙头MacDonalds公布的营收亦表现不佳，代表着美国消费市场仍欲振乏力，使笔者推断即便现阶段房市改善亮眼，却仍无法制造足够的”财富效果”提振消费使美国经济脱离底部。

若以就业市场改善速度缓慢，而房市复苏之财富效果依旧有限，笔者认为美国经济复苏仍有一段长远的路要走。

**欧元区仅靠消息改善，实体经济问题重重**

自从ECB提出OMT计画以后，市场对解决欧债危机信心大增，使近来金融市场少有讨论欧债危机议题，但若从近期欧元区经济数据来看，笔者依旧认为OMT计画仅争取时间，对根本问题仍无法解决。

首先，从最基本的经济数字来看，近几个月问题国家的经常帐数字仍未见改善，如西班牙经常帐数字占GDP比重仍在-1.9%与义大利的-1.47%同样在经常帐赤字的情况。另一方面，以欧元区PMI数字来看，10月份的欧元区PMI指数下滑至45.4，较前月的46.1再走低，且若以50的景气荣估分水岭来看，欧元区PMI自去年8月跌破50以来已连续15个月在50以下，可以推估即便OMT计画缓解金融市场对欧债危机的疑虑，但仍无法解决欧洲经济衰退的问题，因此笔者认为其根本问题依旧未解。此外，因近期德国公布的经济数据表现疲弱，面对明年大选的时程逼近，在政治上将更难以倾向救援问题国家，未来恐难再增加更多救援额度，更加深笔者认为欧债问题仅为时间延后发酵的信心。

**2013年台湾通膨纾缓，更有利央行适度宽松政策**

最新期的景气对策讯号终于摆脱连续多月的蓝灯而进入黄蓝灯，显见台湾景气展开复苏之路。然而，笔者认为因为去年第四季经济数据基期较低，有利台湾经济数据转佳，虽10月份出口年增率仍为-1.85%，虽因基期因素将让11、12月出口数据好转，但仍无法改变我们产业结构面临瓶颈的问题，因此明年度经济成长仍不容乐观。

此外，今年面临油电双涨且台风袭台频率较去年为高，使今年CPI数据一路居高不下，对央行货币政策造成压力。但笔者认为，因为今年CPI基期较高，反而将使明年通膨数据相对平稳。

由经济表现无法转好，而通膨更加稳定下，推估接下来央行维持适度宽松政策不变。

由上所述，笔者认为在年底前美债殖利率将随财政悬崖协商进度而上下震荡，而台债因年底将届，推估在无大型议题下交易商大幅进出部位机率较低，仍将陷入区间盘整格局；而明年后因经济数据持续不振加以通膨纾缓，加上国内资金宽松依旧，殖利率将有机会震荡走低。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)