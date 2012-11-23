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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 15:34 BJT

〔标题新闻〕德国拟转向法国买入EADS的3%股权,意味戴姆勒或得在公开市场出售EADS股份--报载

注:EADS全称为欧洲宇航防务集团.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8MN1Y0]

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