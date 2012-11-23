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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 15:33 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超1,625亿韩元,散户卖超

路透首尔11月23日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,625亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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11月23日 162.5 50.1 -199.9

11月22日 -37.3 261.7 -217.5

11月21日 164.4 -80.1 -100.4

11月20日 50.4 55.9 -127.3

11月19日 -131.4 166.6 -38.8

11月16日 -133.7 167.9 -38.5

11月15日 -257.7 182.6 31.6

11月14日 -70.5 103.8 -45.0

11月13日 -476.0 -17.5 9.6

11月12日 -155.1 104.8 36.9

11月 9日 -265.0 59.1 189.1

11月 8日 -117.8 -301.2 400.6

11月 7日 132.9 -33.0 -106.6

11月 6日 3.8 164.3 -167.0

11月 5日 -52.8 -11.2 72.0

11月 2日 141.0 401.7 -197.1

11月 1日 208.8 -381.8 162.3

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本月以来 -357.8 893.7 -335.9

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今年以来 14,046.8 2,920.9 -11,413.0

------------------------------------------------- (完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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