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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 17:16 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减36亿台币

路透台北11月23日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减36亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,080.1亿台币.上周存单发行量净减333.9亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

11月19日(一) 4,051.50 3,871.50 -180.00

11月20日(二) 89.00 283.50 194.50

11月21日(三) 3,119.50 2,945.00 -174.50

11月22日(四) 357.00 481.50 +124.50

11月23日(五) 2,670.50 2,670.00 -0.50

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总 计 10,287.50 10,251.50 -36.00

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

11月19日(一) 115.00 37.00

11月20日(二) 40.00 17.00

11月21日(三) 81.00 33.50

11月22日(四) 48.00 22.00

11月23日(五) 51.00 19.00

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总 计 335.00 128.50 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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