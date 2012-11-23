〔背景资料〕台湾今年经济成长率预估值略上修至1.13%,终止连九度下修

路透台北11月23日电--台湾主计总处周五公布,2012年最新的经济成长率及通膨率预估值分别为1.13%及1.93%.

这是台湾官方自去年中首度预测今年经济成长率以来,首度上修今年经济成长率,也终结了先前连续九度下修今年经济成长率的纪录.