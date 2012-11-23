〔背景资料〕台湾今年经济成长率预估值略上修至1.13%,终止连九度下修

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月23日电--台湾主计总处周五公布,2012年最新的经济成长率及通膨率预估值分别为1.13%及1.93%.
这是台湾官方自去年中首度预测今年经济成长率以来,首度上修今年经济成长率,也终结了先前连续九度下修今年经济成长率的纪录.
2012年GDP增幅预估(%) CPI增幅预估(%)
2012/11/23 1.13 1.93
2012/10/31 1.05 1.93
2012/08/17 1.66 1.93
2012/07/31 2.08 1.90
2012/05/25 3.03 1.84
2012/04/30 3.38 1.94
2012/02/22 3.85 1.46
2012/01/31 3.91 1.29
2011/11/24 4.19 1.14
2011/10/31 4.38 1.12
2011/08/18 4.58 1.21
浏览金融机构对台湾经济成长率今年和各季的预估值,请见TWGDP1. (完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。