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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 17:14 BJT

〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业卖超13亿台币

路透台北11月23日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 15.50 8.50 +7.00

票券业 6.00 0.00 +6.00

证券业 11.00 24.00 -13.00 (完)

--记者 董永年; 审校 黄凯

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