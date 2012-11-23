〔中港股市〕恒指录得两个半月来最佳单周表现,中国股市也走强

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月23日电---香港股市周五收高,录得两个半月以来最佳单周表现,因受内地股市复苏的提振.由于中国高层发出倾向改革的言论,激励中国股市收在接近于本周高位.
恒生指数.HSI收高0.8%,至21,914点,为11月7日以来最高收位.恒生国企指数.HSCE周五收涨1.1%.这两大股指本周均上涨3.6%.
内地股市方面,沪深300指数.CSI300今日收涨0.7%,本周上涨0.7%.沪综指.SSEC涨0.6%,周线上涨0.6%.
"国务院副总理李克强的评论肯定激励了市场今天的信心,这番言论安抚了投资人,令其相信新任领导层将致力于推进改革."湘财证券分析师Chen Yi说.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。