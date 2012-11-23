〔中港股市〕恒指录得两个半月来最佳单周表现,中国股市也走强

路透香港11月23日电---香港股市周五收高,录得两个半月以来最佳单周表现,因受内地股市复苏的提振.由于中国高层发出倾向改革的言论,激励中国股市收在接近于本周高位.

恒生指数.HSI收高0.8%,至21,914点,为11月7日以来最高收位.恒生国企指数.HSCE周五收涨1.1%.这两大股指本周均上涨3.6%.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300今日收涨0.7%,本周上涨0.7%.沪综指.SSEC涨0.6%,周线上涨0.6%.

"国务院副总理李克强的评论肯定激励了市场今天的信心,这番言论安抚了投资人,令其相信新任领导层将致力于推进改革."湘财证券分析师Chen Yi说.