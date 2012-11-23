〔台湾货币市场〕短率持平近期低位,下周波动料不大(更新版)

(新增拆款及超额准备最新数字)

* 短率平稳

* 资金仍多料下周利率波动不大

记者 高洁如

路透台北11月23日电---台湾短率周五大致平稳,尽管周末资金需求略微上升,不过市场却是相当安静,拆借交易并不活络,短率大致稳于近期的低位.

展望下周,交易员表示,由于目前金融机构的超额准备数字平平,先前虽一度有快速累积的苗头,但近日也有缓慢消化的趋势.此外,虽然距离月底还有一段时日,但已有不少本地银行开始提供跨月的拆出,预期月底的最后一日利率走高的机会并不会太高.

"这个月本地银行大都能够跨月,现在已经有人offer跨月的钱,而且说利率好谈,所以月底应该利率不太会上,"一位大型民营银行交易员表示.

另一位交易员也表示,市场上拆入的需求也挺弱,大笔消化资金的困难度颇高,预期利率料会维持近期区间低位,波动不大.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日在0.385%.今日区间在0.295-0.46%,同上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.52%;上日在0.388-0.49%.

**短票利率也在低位**

短票方面,市场交易员表示,由于拆款市场的需求持续疲弱,短票配置成了一项不可或缺的管道,在初级、次级市场交易方面,渐获得较多关注.

然也有大型银行交易员表示,目前免保短票的初级标售利率看来与其他市场还有一些利差存在,只不过囿于内稽内控如关系人、额度等等因素,帮助资金消化的情况并不令人满意.

票券商交易员就说,"资金还是很多,如果下周还是一样,就看哪家要先压(下)短票利率了."

一个月短票成交利率主要在0.77-0.78%,0.78%交投比重渐少.

台湾央行今日共发行2,670亿台币存单,若相较存单到期金额2,670.5亿,存单发行余额减0.5亿.[TW/MMTCN]

拆款中心资料PIBC显示,周五超额准备为负120亿台币;至周日,累计超额准备为负353亿台币,加计前期1%的超额准备为553亿台币.

**公债RP利率持平**

台湾公债10天期附买回(RP)利率持平,今日有300亿台币公债交割,但似乎没有影响市况,钱多券少问题未解,少有新承做的案件.

在资金去化无门,且近期RP利率逐步下滑影响收益下,寿险与银行端也另谋去路.一民营银行交易员表示,最近少做RP,反而是买进即将到期的冷券.

一大型寿险业交易员则说,由于与银行配合良好,一至三个月的定存利率还有0.87-0.88%水准,相比公司债RP为佳.

另一大型寿险业交易员认为,近期RP利率持续下滑"有点反应过度".由于公司另有消化去处,最近反而是在抽基金与RP的资金.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同,但有少数低见至0.80-0.81%.

交易商指出,今日紧缩因素有30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.下周一有42亿台币的远东新(1402.TW)公司债交割、周三与周五各有67亿与30亿台币的台电公司债交割.(完)