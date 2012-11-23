〔东南亚股市〕多数收高,受助于全球经济乐观情绪

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月23日电---主要东南亚股市周五小幅上涨,其中菲律宾再创纪录收盘高位,受助于对全球经济的乐观情绪以及希腊援助协商的进展,在此同时美国和中国的制造业调查结果强劲提振人气.
今年表现最佳的菲律宾股市.PSI收高0.7%,报5,552.34点,创纪录最高收位.本周该指数上涨2.1%.
印尼股市.JKSE收高0.3%,在银行股领涨下创下11月14日以来最高收位,外资流入3,000万美元.
泰国股市.SETI小涨0.2%.受能源股推助.新加坡股市.FTSTI连续第五个交易日上涨,收高0.1%.
马来西亚股市.KLSE逆势下跌0.3%,外资卖超1,256万美元;越南股市.VNI跌0.4%,受坏账及经济问题冲击.
1045GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2989.28 2.65 +0.09 +12.96 2646.35
马来西亚 .KLSE 1614.32 -4.23 -0.26 +5.46 1530.73
泰国 .SETI 1281.70 2.19 +0.17 +25.00 1025.32
印尼 .JKSE 4348.81 12.88 +0.30 +13.78 3821.99
菲律宾 .PSI 5552.34 38.97 +0.71 +27.00 4371.96
越南 .VNI 381.71 -1.51 -0.39 +8.58 351.55
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(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。