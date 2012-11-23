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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 19:03 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,受助于全球经济乐观情绪

路透11月23日电---主要东南亚股市周五小幅上涨,其中菲律宾再创纪录收盘高位,受助于对全球经济的乐观情绪以及希腊援助协商的进展,在此同时美国和中国的制造业调查结果强劲提振人气.

今年表现最佳的菲律宾股市.PSI收高0.7%,报5,552.34点,创纪录最高收位.本周该指数上涨2.1%.

印尼股市.JKSE收高0.3%,在银行股领涨下创下11月14日以来最高收位,外资流入3,000万美元.

泰国股市.SETI小涨0.2%.受能源股推助.新加坡股市.FTSTI连续第五个交易日上涨,收高0.1%.

马来西亚股市.KLSE逆势下跌0.3%,外资卖超1,256万美元;越南股市.VNI跌0.4%,受坏账及经济问题冲击.

1045GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2989.28 2.65 +0.09 +12.96 2646.35

马来西亚 .KLSE 1614.32 -4.23 -0.26 +5.46 1530.73

泰国 .SETI 1281.70 2.19 +0.17 +25.00 1025.32

印尼 .JKSE 4348.81 12.88 +0.30 +13.78 3821.99

菲律宾 .PSI 5552.34 38.97 +0.71 +27.00 4371.96

越南 .VNI 381.71 -1.51 -0.39 +8.58 351.55

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(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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