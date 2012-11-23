〔国际油市〕柴油EFS走坚,抑制亚洲套利船货流向欧洲

路透新加坡11月23日电---东方-西方柴油价差周五走强,显示亚洲市场趋坚,抑制套利船货由亚洲流向西方.

路透数据显示,柴油期货转掉期(EFS)上升3.5美元,至每吨负13.27美元.

交易商指出,以此水准,目前由亚洲将柴油运至欧洲的套利船货无利可图.

在此同时,交易商持续聚焦于合约谈判,Pakistan State Oil(PSO)及Kuwait Petroleum Corp分别敲定2013年1-6月柴油合约定价.

一知情消息人士称,PSO将为明年上半年交运的船货支付较新指标中东报价每桶溢价约1.80美元.

一行业消息人士称,韩国S-Oil Corp仍在谈判柴油合约,下周预料将有结果.

行业消息人士称,斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp向Gunvor买进一批柴油及汽油船货,12月交运.

SeaOil Philippines预料下周完成合约谈判,每月买进约10万桶柴油.

兴隆向壳牌买进10万桶航煤,12月8-12日装船,较12月6-12日新加坡平均报价每桶贴水0.15美元.(完)