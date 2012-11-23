〔国际油市〕柴油EFS走坚,抑制亚洲套利船货流向欧洲

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月23日电---东方-西方柴油价差周五走强,显示亚洲市场趋坚,抑制套利船货由亚洲流向西方.
路透数据显示,柴油期货转掉期(EFS)上升3.5美元,至每吨负13.27美元.
交易商指出,以此水准,目前由亚洲将柴油运至欧洲的套利船货无利可图.
在此同时,交易商持续聚焦于合约谈判,Pakistan State Oil(PSO)及Kuwait Petroleum Corp分别敲定2013年1-6月柴油合约定价.
一知情消息人士称,PSO将为明年上半年交运的船货支付较新指标中东报价每桶溢价约1.80美元.
一行业消息人士称,韩国S-Oil Corp仍在谈判柴油合约,下周预料将有结果.
行业消息人士称,斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp向Gunvor买进一批柴油及汽油船货,12月交运.
SeaOil Philippines预料下周完成合约谈判,每月买进约10万桶柴油.
兴隆向壳牌买进10万桶航煤,12月8-12日装船,较12月6-12日新加坡平均报价每桶贴水0.15美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。